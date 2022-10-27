27 октября в народе отмечают Параскевы Пятницы и чтят Мокошу из славянской мифологии. Православные вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия.

27 октября в народе отмечают Параскевы Пятницы и чтят Мокошу из славянской мифологии. Православные вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия.ИсторияСвятой Назарий изРима крестил многих язычников и привел их к истине. При жизни он познакомился сблизнецами Протасием и Гервасием, вместе они призвали друг друга кмученичеству. После многочисленных проповедей, Назарий с учеником Келсием,Протасий и Гервасий были казнены императором Нероном.А названиепраздника Параскева Пятница связано с именем Параскевы Иконийской из Малой Азии.За распространение новой веры ее терзали гвоздями, но Бог помог женщине исцелиться.В народе на образ святой Параскевы перенесли черты Мокоши — персонажа изславянской мифологии.ТрадицииПараскева Пятница— это день, когда женщин освобождали от привычных обязанностей.В часовняхставили деревянные резные фигуры Параскевы и Николая Чудотворца.В народе молилисьо сохранении скота, исцелении зубной и головной боли. Заготавливали лекарстваиз цветов и трав, приложенных к образу мученицы.Женщины молилисьо скором замужестве и домашнем благополучии.Что нельзя делать27 октябряпередает, 27 октября на Руси были запрещены "женские" занятия. Нельзябыло вязать, шить, стирать, убирать — иначе, можно навлечь болезни.Излишнее весельетоже было запрещено. Говорили так: "Кто много смеется, тот в старостибудет много плакать".Если на ПараскавуГрязниху грязно на улице — зима через четыре недели придет.