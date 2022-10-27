27 октября в народе отмечают Параскевы Пятницы и чтят Мокошу из славянской мифологии. Православные вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия.
27 октября в народе отмечают Параскевы Пятницы и чтят Мокошу из славянской мифологии. Православные вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия.
История
Святой Назарий из
Рима крестил многих язычников и привел их к истине. При жизни он познакомился с
близнецами Протасием и Гервасием, вместе они призвали друг друга к
мученичеству. После многочисленных проповедей, Назарий с учеником Келсием,
Протасий и Гервасий были казнены императором Нероном.
А название
праздника Параскева Пятница связано с именем Параскевы Иконийской из Малой Азии.
За распространение новой веры ее терзали гвоздями, но Бог помог женщине исцелиться.
В народе на образ святой Параскевы перенесли черты Мокоши — персонажа из
славянской мифологии.
Традиции
Параскева Пятница
— это день, когда женщин освобождали от привычных обязанностей.
В часовнях
ставили деревянные резные фигуры Параскевы и Николая Чудотворца.
В народе молились
о сохранении скота, исцелении зубной и головной боли. Заготавливали лекарства
из цветов и трав, приложенных к образу мученицы.
Женщины молились
о скором замужестве и домашнем благополучии.
Что нельзя делать
27 октября
передает, 27 октября на Руси были запрещены "женские" занятия. Нельзя
было вязать, шить, стирать, убирать — иначе, можно навлечь болезни.
Излишнее веселье
тоже было запрещено. Говорили так: "Кто много смеется, тот в старости
будет много плакать".
Если на Параскаву
Грязниху грязно на улице — зима через четыре недели придет.