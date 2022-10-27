В январе текущего года 23-летний житель города Коврова обратился (по объявлению) к «мастеру» по...

В январе текущего года 23-летний житель города Коврова обратился (по объявлению) к «мастеру» по изготовлении коробов для акустических систем.Общение между молодыми людьми проходило в социальных сетях.В ходе переписки молодой человек договорился об изготовлении необходимого ему короба и перевел на счёт «мастера» 14 000 рублей.19-летний мошенник, получив деньги, перестал выходить на связь. И тогда потерпевший обратился в полицию.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» личные данные «мастера-мошенника» были оперативно вычислены.Фигуранта задержали в Курской области. Материальный ущерб «мастером» также был добровольно возмещен в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: Pxfuel.com