Сейчас на территории нашей области живут более 3,4 тыс. вынужденных переселенцев из недавно присоединённых к РФ регионов.

Сейчас на территории нашей области живут более 3,4 тыс. вынужденных переселенцев из недавно присоединённых к РФ регионов.«Последняя рубаха»Многие из них приехали на Владимирскую землю самостоятельно - одни нашли пристанище у родственников, другие снимают жильё. В пунктах временного размещения живут чуть более 1,4 тыс. человек. Один из крупнейших ПВРов расположен в столице региона на улице Добросельской.- В целом мы багодарны за тёплый приём, за заботу о нас. Мы живём здесь около 7 месяцев, и всё это время мы в комфортных условиях, окружены заботой, ни в чём не нуждаемся. Питание хорошее, ну просто, как в санатории. Рады, что смогли выбраться из-под обстрелов и оказаться, наконец, в безопасности, - говорит Мария З., одна из размещённых в ПВР женщин.Беженцам помогают выправить потерянные в спешке эвакуации документы, найти работу, устроить детей в школы и детсады. Однако проблемных вопросов, увы, меньше не становится.Многие семьи потеряли свои дома вместе со всем имуществом, некоторым приходилось уезжать из родных городов под артиллерийскими обстрелами, прихватив лишь небольшие рюкзаки. Естественно, гардероб у них сейчас скудный. А ведь в наших краях первый снег выпадает ещё осенью...Действительно, многие переселенцы жалуются на нехватку зимней одежды иобу­ви, без которых невозможно выдержать натиск русской зимы. Особенно сложно приходится людям, которые обладают большими размерами. Кроме того, есть дефицит и мужской тёплой одежды.Неотложная помощьВласти региона обещают разобраться с этим вопросом. Однако время не ждёт, и помочь ускорить процесс может каждый неравнодушный житель области. Гуманитарную помощь собирают непосредственно в ПВР. Перечень мест, в которые можно принести гуманитарную помощь, размещён на сайте администрации Владимирской области в разделе «Помощь жителям ДНР и ЛНР на территории Владимирской области». Тем, кто там живёт, нужны не только одежда и обувь, но и школьные принадлежности, канцтовары.Немало насущных вопросов, волнующих переселенцев, связаны с медпомощью. Часть из них - сугубо «казённые»: побыстрее получить медицинские полисы, оформить и подтвердить инвалидность, решить проблемы с потерянными документами. У некоторых людей возникают сложности с посещением узких специалистов и участковых терапевтов в поликлиниках города. Больше всего запросов - к фтизиатру, кардиологу и дерматологу.При этом беженцы уверяют, что при необходимости неотложную и первую помощь им оказывают незамедлительно. Например, в ПВР на Добросельской работает медпункт. Каждый переселенец может получить в нём специализированную помощь и нужные лекарства.Врио заместителя Губернатора Владимирской области Константин Баранов:- Вновь прибывшим людям сейчас нужно оформить пакет документов. Например, для того, чтобы получить паспорт, установить илиподтвердить инвалидность, пройти комплексные медосмотры. Понимаем их беспокойство и поэтому взяли эту проблему на контроль, активизируем работу. Главным врачам уже поставили задачу дать возможность тем, кому это необходимо, проходить плановые осмотры у узких специалистов, составляем списки пациентов. Договорились, что уже в ближайшие дни люди смогут начать обследование.