Сейчас на территории нашей области живут более 3,4 тыс. вынужденных переселенцев из недавно присоединённых к РФ регионов.
Сейчас на территории нашей области живут более 3,4 тыс. вынужденных переселенцев из недавно присоединённых к РФ регионов.
«Последняя рубаха»
Многие из них приехали на Владимирскую землю самостоятельно - одни нашли пристанище у родственников, другие снимают жильё. В пунктах временного размещения живут чуть более 1,4 тыс. человек. Один из крупнейших ПВРов расположен в столице региона на улице Добросельской.
- В целом мы багодарны за тёплый приём, за заботу о нас. Мы живём здесь около 7 месяцев, и всё это время мы в комфортных условиях, окружены заботой, ни в чём не нуждаемся. Питание хорошее, ну просто, как в санатории. Рады, что смогли выбраться из-под обстрелов и оказаться, наконец, в безопасности, - говорит Мария З., одна из размещённых в ПВР женщин.
Беженцам помогают выправить потерянные в спешке эвакуации документы, найти работу, устроить детей в школы и детсады. Однако проблемных вопросов, увы, меньше не становится.
Многие семьи потеряли свои дома вместе со всем имуществом, некоторым приходилось уезжать из родных городов под артиллерийскими обстрелами, прихватив лишь небольшие рюкзаки. Естественно, гардероб у них сейчас скудный. А ведь в наших краях первый снег выпадает ещё осенью...
Действительно, многие переселенцы жалуются на нехватку зимней одежды и
обуви, без которых невозможно выдержать натиск русской зимы. Особенно сложно приходится людям, которые обладают большими размерами. Кроме того, есть дефицит и мужской тёплой одежды.
Неотложная помощь
Власти региона обещают разобраться с этим вопросом. Однако время не ждёт, и помочь ускорить процесс может каждый неравнодушный житель области. Гуманитарную помощь собирают непосредственно в ПВР. Перечень мест, в которые можно принести гуманитарную помощь, размещён на сайте администрации Владимирской области в разделе «Помощь жителям ДНР и ЛНР на территории Владимирской области». Тем, кто там живёт, нужны не только одежда и обувь, но и школьные принадлежности, канцтовары.
Немало насущных вопросов, волнующих переселенцев, связаны с медпомощью. Часть из них - сугубо «казённые»: побыстрее получить медицинские полисы, оформить и подтвердить инвалидность, решить проблемы с потерянными документами. У некоторых людей возникают сложности с посещением узких специалистов и участковых терапевтов в поликлиниках города. Больше всего запросов - к фтизиатру, кардиологу и дерматологу.
При этом беженцы уверяют, что при необходимости неотложную и первую помощь им оказывают незамедлительно. Например, в ПВР на Добросельской работает медпункт. Каждый переселенец может получить в нём специализированную помощь и нужные лекарства.
Врио заместителя Губернатора Владимирской области Константин Баранов:
- Вновь прибывшим людям сейчас нужно оформить пакет документов. Например, для того, чтобы получить паспорт, установить или
подтвердить инвалидность, пройти комплексные медосмотры. Понимаем их беспокойство и поэтому взяли эту проблему на контроль, активизируем работу. Главным врачам уже поставили задачу дать возможность тем, кому это необходимо, проходить плановые осмотры у узких специалистов, составляем списки пациентов. Договорились, что уже в ближайшие дни люди смогут начать обследование.