Печальную новость услышали фанаты Моей прекрасной няни.

Печальную новость услышали фанаты "Моей прекрасной няни".Россияне который год переживают за здоровье Анастасии Заворотнюк. Знаменитая брюнетка борется со страшным недугом – онкология. О том, в каком состоянии пребывает любимица публики, неизвестно, ведь родственники звезды "Моей прекрасной няни" предпочитают хранить молчание.Накануне поклонников популярного ситкома заставила переживать еще одна новость. На странице Сергея Жигунова появилось тревожное сообщение, из которого поклонникам стало известно о смерти актера. "Ушел Сергей Жигунов...Час назад сообщили об отравлении", – говорится в скриншоте одного из изданий, который опубликовал в микроблоге экс-коллега Анастасии Заворотнюк.К счастью, с любимцем публики все в порядке, а это – происки журналистов. Так что, фанатам звезды "Моей прекрасной няни" можно выдохнуть. Впрочем, многих пользователей разгневали такие заголовки о кумире, да и о других звездах тоже."Да, а то выскакивает заголовок "Пугачеву иль еще кого похоронили". Думаешь, твою ж... Не слышала, чтоб не стало, а тут уже даже похоронили", – написал кто-то в комментариях.К слову, Сергей Жигунов не в первый раз заставляет своих поклонников переживать. В разгар пандемии коронавируса он, к примеру, лежал в ковидном госпитале – прямо в новогоднюю ночь. К счастью, после длительного лечения звезда "Моей прекрасной няни" победила болезнь.