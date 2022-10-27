Средства выделены из резервного фонда кабмина.
Правительство страны выделило на повышение зарплат владимирских медиков 488 млн рублей. Распоряжение подписано Михаилом Мишустиным.
В целом 85 регионов РФ получат почти 60 млрд рублей. Решение связано с прогнозами Минэкономразвития об увеличении среднемесячной зарплаты на 11,5%. К этой цифре подтянули и доходы сотрудников сферы здравоохранения.
Премьер-министр попросил подчинённых внимательно проследить за своевременностью и полнотой выплат. Средства выделены из резервного фонда.