Средства выделены из резервного фонда кабмина.

Правительство страны выделило на повышение зарплат владимирских медиков 488 млн рублей. Распоряжение подписано Михаилом Мишустиным.В целом 85 регионов РФ получат почти 60 млрд рублей. Решение связано с прогнозами Минэкономразвития об увеличении среднемесячной зарплаты на 11,5%. К этой цифре подтянули и доходы сотрудников сферы здравоохранения.Премьер-министр попросил подчинённых внимательно проследить за своевременностью и полнотой выплат. Средства выделены из резервного фонда.