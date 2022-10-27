Призванные в рамках частичной мобилизации получают все необходимое. А благодаря спонсорам - даже...

Призванные в рамках частичной мобилизации получают все необходимое. А благодаря спонсорам - даже то, что не включено в нормы вещевого довольствия. Например, спальные мешки.Как ведется работа с обращениями граждан, обсудили на заседании специально созданной комиссии под председательством первого замгубернатора Дмитрия Лызлова. Вопросы поступают как от самих военнослужащих, так и от родственников. В основном они касаются оформления кредитных отсрочек, приостановления исполнительных производств и поддержки семей мобилизованных, контрактников и добровольцев. Практически для всех семьей службы соцзащиты оформили социальные паспорта.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения:- Мероприятия какие, если организуют муниципалитеты, просьба семьи приглашать. Вот скоро День матери. К Новому году уже готовимся. Мы уже посчитали, сколько прогнозно детей будет, заказали подарки и на каждого ребенка закупили их, можно сказать, потому что уже определили поставщика.И во Владимирской области начал действовать ряд льгот для семей мобилизованных. Семьи призванных по частичной мобилизации освобождены от родительской платы за содержание малышей в детских садах. Бесплатным для них будет и дополнительное образование в муниципальных учреждениях. Дети мобилизованных- с 1-ого по 11-ый классы- обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Обеспечено внеочередное зачисление в детсады и продлёнки, получение плановой медицинской помощи. Этими мерами поддержки уже воспользовались свыше 250 человек. Также в области работают 20 центров помощи, куда обратились 230 семей, сообщают в администрации региона.