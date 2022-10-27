Призванные в рамках частичной мобилизации получают все необходимое. А благодаря спонсорам - даже...
Призванные в рамках частичной мобилизации получают все необходимое. А благодаря спонсорам - даже то, что не включено в нормы вещевого довольствия. Например, спальные мешки.
Как ведется работа с обращениями граждан, обсудили на заседании специально созданной комиссии под председательством первого замгубернатора Дмитрия Лызлова. Вопросы поступают как от самих военнослужащих, так и от родственников. В основном они касаются оформления кредитных отсрочек, приостановления исполнительных производств и поддержки семей мобилизованных, контрактников и добровольцев. Практически для всех семьей службы соцзащиты оформили социальные паспорта.
Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения:
- Мероприятия какие, если организуют муниципалитеты, просьба семьи приглашать. Вот скоро День матери. К Новому году уже готовимся. Мы уже посчитали, сколько прогнозно детей будет, заказали подарки и на каждого ребенка закупили их, можно сказать, потому что уже определили поставщика.
И во Владимирской области начал действовать ряд льгот для семей мобилизованных. Семьи призванных по частичной мобилизации освобождены от родительской платы за содержание малышей в детских садах. Бесплатным для них будет и дополнительное образование в муниципальных учреждениях. Дети мобилизованных- с 1-ого по 11-ый классы- обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Обеспечено внеочередное зачисление в детсады и продлёнки, получение плановой медицинской помощи. Этими мерами поддержки уже воспользовались свыше 250 человек. Также в области работают 20 центров помощи, куда обратились 230 семей, сообщают в администрации региона.