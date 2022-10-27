Прокурорская проверка проведена после публикации в СМИ материала о том, что местные жители остались отрезаны от цивилизации.

Администрацию Киржачского района обязали отремонтировать треснувший мост через реку Большой Киржач. Прокурорская проверка проведена после публикации в СМИ материала о том, что жители деревни Недюрево остались отрезаны от цивилизации.Выяснилось, что часть железобетонной конструкции на дороге «Ефремово – Жердеево – Недюрево» пришла в негодность. Имеются выбоины, повреждения, установлено частичное разрушение, виднеется трещина в опоре, отсутствует ограждение. Между тем, автомагистраль является единственной, которая связывает Недюрево с внешним миром.После обследования сооружения прокуратура внесла главе района представление с требованием восстановить объект. Устранение нарушений контролируется надзорным ведомством.