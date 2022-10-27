Скандал вокруг эпатажной Верки Сердючки в исполнении Андрея Данилко все разгорается.
Скандал вокруг эпатажной Верки Сердючки в исполнении Андрея Данилко все разгорается.
На днях в одном
из украинских ресторанов в городе Львов произошел скандальный инцидент. На празднование
роскошной свадьбы в качестве артиста была приглашена Верка Сердючка в
исполнении артиста Андрея Данилко.
Программа
выступления была составлена в том числе и на русском языке. Гости свадьбы дружно
пели и танцевали, но теперь за веселый праздник придется заплатить — артисту и
ресторану грозит серьезный штраф. Повод не менее интересный — проверка начата
по факту исполнения песен на русском языке.
Свое мнение на
скандал с Веркой Сердючкой высказала телеведущая Дана Борисова.
По ее мнению, все происходящее — это планомерное развитие обстоятельств. Незачем
удивляться, когда "предателя" хотят оштрафовать.
"Львов
вообще крайне враждебно настроен… Там просто ненависть к русским", —
заявила Дана Борисова.
В комментариях
под фотографиями со свадьбы Андрея Данилко безжалостно растерзали. По мнению
некоторых поклонников, наживающегося на России и старом репертуаре артиста
следует полностью запретить. Кажется, больше никто не хочет зажигать под хиты
Верки Сердючки из нулевых.