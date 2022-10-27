Скандал вокруг эпатажной Верки Сердючки в исполнении Андрея Данилко все разгорается.

Скандал вокруг эпатажной Верки Сердючки в исполнении Андрея Данилко все разгорается.На днях в одномиз украинских ресторанов в городе Львов произошел скандальный инцидент. На празднованиероскошной свадьбы в качестве артиста была приглашена Верка Сердючка висполнении артиста Андрея Данилко.Программавыступления была составлена в том числе и на русском языке. Гости свадьбы дружнопели и танцевали, но теперь за веселый праздник придется заплатить — артисту иресторану грозит серьезный штраф. Повод не менее интересный — проверка начатапо факту исполнения песен на русском языке.Свое мнение наскандал с Веркой Сердючкой высказала телеведущая Дана Борисова.По ее мнению, все происходящее — это планомерное развитие обстоятельств. Незачемудивляться, когда "предателя" хотят оштрафовать."Львоввообще крайне враждебно настроен… Там просто ненависть к русским", —заявила Дана Борисова.В комментарияхпод фотографиями со свадьбы Андрея Данилко безжалостно растерзали. По мнениюнекоторых поклонников, наживающегося на России и старом репертуаре артистаследует полностью запретить. Кажется, больше никто не хочет зажигать под хитыВерки Сердючки из нулевых.