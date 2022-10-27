Второй день разговоры вокруг побега из России скандально известной журналистки Ксении Собчак не утихают.
Второй день разговоры вокруг побега из России скандально известной журналистки Ксении Собчак не утихают.
Вчера стало известно о том, что блондинка впопыхах умотала из страны и якобы была замечена на границе с Литвой. Этот факт, по данным телеканала, журналистка въехала в страну по паспорту Израиля. Как пишет интернет-издание , на Ксению Собчак и ее коллег следователи завели уголовное дело, и, по мнению юриста, побег из России ей не поможет в случае доказательства вины.
Сейчас россияне с негодованием относятся к отъезду публичных личностей. Такое отношение прослеживается и у знаменитостей, которые любят родину и предпочитают быть здесь. Молодая жена Евгения Петросяна как раз к ним и относится. Накануне в своем микроблоге она ни с того ни с сего решила, условно говоря, пнуть всех, кто покинул Россию.
Учитывая тот факт, что Ксения Собчак находится за границей, то этот пинок достался и ей. Татьяну Брухунову по-настоящему обозлило то, что "бегуны", сидя за бугром, "тявкают" на родину, а некоторые "ноют" о тяжелой жизни на чужбине. Собственно, поэтому она решила отписаться от этой категории людей – мол, так спокойнее.
"100% согласна. Противно. Уехали – так молчите уж", – поддержала супругу Евгения Петросяна поклонница.
В комментариях вспомнили и про Аллу Пугачеву, а точнее ее недавний выпад в адрес россиян: подписчица выразила надежду, что Примадонна "одумается". Ну, а по мнению молодой мамы, даже если это произойдет, то отношение у народа к ней уже будет не таким как раньше. Так что, от Татьяны Брухуновой досталось не только Ксении Собчак.