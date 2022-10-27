Наказывать или не наказывать Аллу Пугачеву, Максима Галкина* и других сбежавших звезд, решали сами россияне.

Наказывать или не наказывать Аллу Пугачеву, Максима Галкина* и других сбежавших звезд, решали сами россияне.Посла начала специальной военной операции некоторые звезды кино, театра, эстрады, телевидения, пользующиеся популярностью в России, попросту наплевали на своих поклонников и уехали из страны. Многие годы им ничего не мешало зарабатывать деньги на простых россиянах, а тут вдруг проснулась "осознанность". Покинули родину также Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин*.С профессией последнего сегодня определиться весьма сложно. Раньше Максим Галкин* точно был юмористом, сейчас как будто бы переквалифицировался в политического обозревателя. Так или иначе, шоумен пытается заработать денег за счет дешевых популистских заявлений. На гастролях он критикует руководство страны.Да и всеми любимая Примадонна отечественной эстрады оказалась не лучше, когда перед уездом смачно плюнула в россиян и до кучи закатила истерику против Минюста РФ. Теперь сваливших за бугор звезд могут наказать.С инициативой лишить Аллу Пугачеву и Максима Галкина* знаменитого замка в деревне Грязь ранее выступил депутат Роман Худяков. Как сообщали "", политик предложил передать элитную недвижимость под учреждения социального характера.Его инициатива пришлась по душе простым россиянам. Народ высказал свою позицию в ходе голосования, проведенного газетой "Комсомольская правда". Участие в социологическом исследовании приняли более 17 тысяч человек.Максим Галкин*, Алла Пугачева и другие сбежавшие звезды должны быть наказаны путем конфискации недвижимости, уверены 66% респондентов. В дальнейшем их голоса разделились: участники опроса выбирали, как поступить с национализированным имуществом, например, передать вырученные средства на восстановление Донбасса.Алле Пугачевой, конечно, не поздоровится, если мнение россиян найдет отклик у законодателей, ведь тогда они с Максимом Галкиным* лишатся элитной недвижимости, которая сегодня оценивается примерно в миллиард рублей. К слову, против конфискации выступили лишь 34% респондентов.Благо, государство реально не рассматривает вариант, более популярный в советское время. Наоборот, сегодня региональные власти восстанавливают многоквартирные дома для россиян за счет бюджетных средств. Например, в Талдомском городском округе в скором времени отремонтируют более 50 строений. Об этом сообщает .*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.