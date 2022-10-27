Мэр Москвы Сергей Собянин сделал многое, чтобы жители столицы и гости города чувствовали себя комфортно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба Валдай.

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал многое, чтобы жители столицы и гости города чувствовали себя комфортно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент дал высокую оценку работе градоначальника. Глава государства отметил, что под руководством Собянина проблемы Москвы решаются гораздо лучше, чем во многих других странах и мегаполисах.По словам президента, столичный градоначальник сделал многое, чтобы купировать угрозы и создать условия, чтобы москвичи и гости столицы чувствовали себя комфортно."Очень много сделал", – подчеркнул Путин.Ранее президент и мэр столицы открыли , крупнейшее в Европе и основной участок Московского скоростного диаметра.