Сто шестнадцать и четыреста гектаров - размеры вольеров, в которых разводят пятнистых и белохвостых...

Сто шестнадцать и четыреста гектаров - размеры вольеров, в которых разводят пятнистых и белохвостых оленей в Юрьев-Польском районе.Содержание диких животных полувольное - заборы есть, но территории хватает для забегов на длинные дистанции. Соседи оленей в охотхозяйстве БильдинО - дикие индюки, лани и муфлоны - дикие бараны. Пока упор - на разведение, а не охоту. Видеонаблюдение у кормовых баз - в круглосуточном режиме. И в распоряжении животных - подкормочные поля с разнотравием. Скважины-водопои автоматические.В другом вольере содержатся только олени - и занимают они четыреста гектаров. Близко к себе не подпускают. Весной и осенью их осматривают ветеринары. Оба комплекса - пример успешного разведения диких животных в вольерах. Госохотиспекция области всего выдала 32 разрешения на эту деятельность.Валерий Куфтин, начальник Госохотинспекции Владимирской области:- Система этих вольеров, я думаю, будет развиваться. Потому что за рубежом, например, в Африке или Соединённых штатах давно уже эту систему практикуют.У нас относительно недавно. Но она приносит, во-первых, рабочие места, во-вторых - доход охотпользователю.