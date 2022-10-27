69-летний Аркадий Укупник рассказал о пополнении в семействе.

69-летний Аркадий Укупник рассказал о пополнении в семействе.Советский ироссийский музыкант Аркадий Укупник находится на пороге юбилея. В следующемгоду мужчине исполняется 70 лет. Сейчас артист занимается постановкой мюзиклов,организует фестивали. Но, конечно же, больше всего он запомнился зрителемпесней "Я на тебе никогда не женюсь".А вот в жизни любвеобильныйАркадий Укупник был женат трижды. От каждого брака у мужчины появилось поребенку. Старшему сыну Григорию уже 42 года, средней Юнне 35 лет, а младшейСофии всего 11 лет.Недавно артистподелился радостной новостью — он стал дедушкой во второй раз. Дочь Юнна от второгобрака с Мариной Никитиной вышла замуж и стала мамой."Дочь родиламне внучку и сейчас может себе позволить поработать", — делится Аркадий. Новоиспеченныйдедушка утонул в подгузниках, но проводит время с маленькой Варей не так часто,как ему хотелось бы.Сейчас дочьАркадия Укупника ищет работу. Для этого она разместила объявление в социальных сетях. Как известно, сарафанное радио — лучший способ найти подходящее местечко. Звездный папа на старости лет как может помогаетЮнне, однако, последнее слово будет за ней самой. Аркадий признается, что егодочь очень самостоятельная, но к советам папы прислушивается.