YouTube заблокировал страницу российской певицы Вики Цыгановой из-за песни, посвященной ЧВК Вагнер. В ответ россияне решили устроить флешмоб в Сети, как можно шире распространяя клип о русских добровольцах.

YouTube заблокировал страницу российской певицы Вики Цыгановой из-за песни, посвященной ЧВК "Вагнер". В ответ россияне решили устроить флешмоб в Сети, как можно шире распространяя клип о русских добровольцах.Клип "Вагнер" пользовался большим успехом, и набрал в YouTube более десяти миллионов просмотров. муж певицы и автор песни Вадим Цыганов, песня понравилась многим американским пользователям, которые оставляли комментарии в соцсети, заинтересовались и западные СМИ. Сам автор считает, что тема песни — "глубокое покаяние".В группе "ВКонтакте" предложили распространить пошире песню Цыгановой. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим.ред.)"Как только клип Вики Цыгановой, посвященный героизму бойцов ЧВК "Вагнер", набрал миллионы просмотров и ушел в народ — Ютуб его заблокировал. Свобода для творчества, если оно касается воспевания русских героев, не работает на Западе, — отметили блогеры. — Вике шлем лучи поддержки и призываем не расстраиваться. Удаление клипа не отменит признание при всем желании западных цензоров".В комментариях многие выражают поддержку Вике Цыгановой и возмущаются политикой YouTube."Если Ютуб заблокировал значит запад опасается информации исходящей от этих людей. Вике Цыгановой низкий поклон", — написал пользователь Мужик Лесник."Ютуб – вражеская платформа. Пора свою иметь, — считает другой комментатор. — Тут удаление, как признание значимости для нашего народа. Боятся растущей популярности Вагнеров".В комментариях отмечают патриотическое и пропагандистское значение клипа:"А вы как хотели, враг не дремлет. если их общественность узнает, как вся наша страна поддерживает СВО, рухнет весь карточный домик западной пропаганды", — написала Юля Григорьева.Однако большинство не смущает блокировка одного видео — в ответ на те же песни будет сделано немало пользовательских видео."Ой напугал Ютюб... у нас уже дети 3 х-летки поют и танцуют под "Арбалеты", — написала Марина Лапина. — Много роликов про музыкантов монтируют подписчики, пора конкурс открывать...."Действительно — по словам Вадима Цыганова, несмотря на блокировку, количество просмотров продолжает расти.