Отличная новость для тех владимирцев, кто хочет ноябрьские выходные провести в столице на Красной...

Отличная новость для тех владимирцев, кто хочет ноябрьские выходные провести в столице на Красной площади. Или отправиться к Нижегородскому кремлю.По маршруту "Нижний Новгород – Москва" будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда №721/722 «Ласточка».Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Из Москвы состав отправится 3 и 6 ноября в 20:57 с прибытием в Нижний Новгород 4 и 7 ноября в 01:07.Из Нижнего Новгорода запланировано отправление на 4 и 7 ноября в 05:01 с прибытием в столицу в 09:06.Фото: Pxfuel.com