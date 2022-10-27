Тревожное сообщение появилось на страничке Виталины Цымбалюк-Романовской в соцсетях.

Тревожное сообщение появилось на страничке Виталины Цымбалюк-Романовской в соцсетях.Знаменитая пианистка, несмотря на ряд скандальных и весьма спорных романов, умудрилась влюбить в себя публику. У блондинки целая толпа фанатов, для которых Виталина Цымбалюк-Романовская ежедневно публикует в микроблоге новые снимки и видеоролики – пользователи от них приходят в шок – из-за красоты кумира.Накануне на своих страничках в соцсетях артистка разместила результаты одной из последних фотососессий. Ради съемки экс-возлюбленная Армена Джигарханяна облачилась в тотал блэк, поэтому выглядела чернющей! Однако не осталось без свойственной ей привлекательности.На одном из снимков пианистка игриво прикрылась шляпой, из-за чего лишилась половины лица. Зато таким трюком она акцентировала внимание на своих миловидных глазах. На другой фотографии она задумчиво смотрит в небо. И не просто так: мысленно Виталина Цымбалюк-Романовская ушла на небеса. "Настроение – улететь", – подписала кадр артистка, а также прикрепила к нему весьма грустную песню Максима Фадеева."Слезы остаются! Ну последний раз подойди ко мне и успокойся. Я не вижу нас, ты этого не бойся!" – спел исполнитель.Поклонников насторожили такие мысли звезды, поэтому в комментариях они обратились к ней с трогательной просьбой."Вы нам здесь нужны. А вот полетать разрешается", – написал кто-то из поклонников Виталины Цымбалюк-Романовской.