Марат Башаров вновь поразил зрителей своими выходками.

Марат Башаров вновь поразил зрителей своими выходками.Новый сезон шоу"Ледниковый период" только стартовал, а уже наполнен интригами.Журналисты побывали на съемках третьего выпуска и своими глазами увидели, как одиниз участников проекта Марат Башаров упал к ноги взрослой женщине — тренеру пофигурному катанию Татьяне Тарасовой.Речь идет о давнемконфликте между Башаровым и тренером Тарасовой. Напомним, что Марата обвиняют вдомашнем насилии в нетрезвом состоянии. Эта история облетела все телевидение, аобсуждения не затихали несколько месяцев.Тогда, на одномиз эфиров шоу "Пусть говорят" Татьяна Тарасова высказала все, чтодумает о скандальном мужчине. Она считает, что поведение Марата Башаровасовершенно недостойно его статуса. Тренер выразилась, что актеру нужносниматься, а не светиться в скандалах."Он что,совершенно глупый идиот, что сам не понимает, что ему нужно лечиться?" —задавалась вопросом Татьяна Анатольевна.Кажется, МаратБашаров решил помириться со звездной коллегой. Интересно, что произошло это вовремя номера в паре с Оксаной Домниной. Для него артист вновь на несколько часовпереоделся в женщину. Сменивший ради выступления пол Башаров подарил ТатьянеАнатольевне букет цветов и извинился.