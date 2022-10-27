Марат Башаров вновь поразил зрителей своими выходками.
Марат Башаров вновь поразил зрителей своими выходками.
Новый сезон шоу
"Ледниковый период" только стартовал, а уже наполнен интригами.
Журналисты побывали на съемках третьего выпуска и своими глазами увидели, как один
из участников проекта Марат Башаров упал к ноги взрослой женщине — тренеру по
фигурному катанию Татьяне Тарасовой.
Речь идет о давнем
конфликте между Башаровым и тренером Тарасовой. Напомним, что Марата обвиняют в
домашнем насилии в нетрезвом состоянии. Эта история облетела все телевидение, а
обсуждения не затихали несколько месяцев.
Тогда, на одном
из эфиров шоу "Пусть говорят" Татьяна Тарасова высказала все, что
думает о скандальном мужчине. Она считает, что поведение Марата Башарова
совершенно недостойно его статуса. Тренер выразилась, что актеру нужно
сниматься, а не светиться в скандалах.
"Он что,
совершенно глупый идиот, что сам не понимает, что ему нужно лечиться?" —
задавалась вопросом Татьяна Анатольевна.
Кажется, Марат
Башаров решил помириться со звездной коллегой. Интересно, что произошло это во
время номера в паре с Оксаной Домниной. Для него артист вновь на несколько часов
переоделся в женщину. Сменивший ради выступления пол Башаров подарил Татьяне
Анатольевне букет цветов и извинился.