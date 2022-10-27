Сохранность исторического пейзажа Суздаля под угрозой. Люди жалуются, что Болтоусов луг превращается в свалку. Здесь складируют строительный мусор, трактор формирует насыпную дорогу,

Сохранность исторического пейзажа Суздаля под угрозой. Люди жалуются, что Болтоусов луг превращается в свалку. Здесь складируют строительный мусор, трактор формирует насыпную дорогу, повсюду следы от тяжелой техники. Местные жители мечтают спасти историческое место. Болтоусов луг находится в пойме речки Мжара. Издавна он славился сладкой полуникой, редкими целебными травами и многообразием полевых цветов, говорят местные. Теперь