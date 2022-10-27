Ведущая и блогер Ольга Бузова начинает новую главу своей жизни.

Ведущая и блогер Ольга Бузова начинает новую главу своей жизни.Недавно в Москвесостоялось знаковое событие — журнал Marie Claire отметил 25 летработы. На вечеринку собрались все звезды шоубиза. Ольга Бузова выбрала для мероприятияоткровенное черное платье с вырезами по бокам и на животе — судя по всему, ейдаже пришлось отказаться от нижнего белья.В разговоре с однимиз журналистов Ольга Бузова призналась, что сейчас занимается выстраиваниемотношений. Блогерша добавила, что в жизни встречала разных людей: и шлюх, ипроституток, и кобелей. Где именно Бузова связалась с проститутками — она неуточнила.Зашел разговор иоб отношениях звезд Голливуда Джонни Деппа и Эмбер Херд. Ольга отметила, что каждыйслучай нужно разбирать по-отдельности."Мне вообщеглобально все равно на чужие проблемы. У меня у самой много проблем вовзаимоотношениях", — высказалась Ольга Бузова.Кажется, обсуждатьчужие отношения нет смысла, когда можно пообниматься с коллегами на вечеринке. Так,она буквально вырвала больного, по слухам, Андрея Малахова из окружения семьи ибурно проявила дружеские чувства. Утащившая мужика Ольга Бузова крепко обняламужчину и широко улыбалась на камеру.