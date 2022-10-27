Жителя Александрова, подозреваемого в убийстве прохожего 25 октября, взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По версии следствия, вечером 25 октября

Жителя Александрова, подозреваемого в убийстве прохожего 25 октября, взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По версии следствия, вечером 25 октября обвиняемый выпивал дома вместе с новым знакомым. Между ними произошел конфликт, мужчина схватил молоток и около трех раз ударил потерпевшего по голове. От полученных ударов прохожий скончался через