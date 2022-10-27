Центр госуслуг в Востряковском проезде стал удобнее для маломобильных граждан.

Центр госуслуг в Востряковском проезде стал удобнее для маломобильных граждан.С начала 2022 года в столице открылось 10 обновленных центров государственных услуг "Мои документы". Некоторый офисы заработали после капитального ремонта, а другие – переехали в новые, более просторные и отремонтированные помещения. Конечно, появились и новые центры госуслуг "Мом документы" (например, в Ховрине), а также флагман Северо-Западного административного округа.Недавно после капитального ремонта открылся центр госуслуг в Бирюлеве Западном. Речь идет об офисе, расположенном по адресу: Востряковский проезд, 22б. Здесь увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг, появился кабинет регистрации брака, а также мини-кафетерий исовременный диагностический комплекс. Об этом рассказала заместитель директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы Анастасия Панина."Для удобства посетителей с детьми в офисе есть комната матери и ребенка, а также детский уголок", – отметила она.Удобство оценят и маломобильные граждане. Специально для них сделали уборные с кнопками вызова экстренной помощи. Также установили мнемосхемы, тактильные и контрастные указатели для незрячих и слабовидящих. На дверях появились автоматические доводчики с пультом и кнопкой.