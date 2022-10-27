Стратегия детально описывает этапы достижения национальных целей, поставленных главой государства.

26 октября на заседании Правительства РФ была представлена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. По итогам обсуждения Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил утвердить документ.Стратегия детально описывает этапы достижения национальных целей, поставленных главой государства. В первую очередь – обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, а также выполнение задач по повышению доступности жилья, улучшению качества городской среды, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и ряда других.В ДОМ.РФ поддержали принятие Стратегии, отметив ключевые цели документа в развитии жилищного строительства в стране.«Стратегия предполагает обеспечение поддержки жилищного строительства по всему контуру - от создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры до развития комфортной городской среды. Важный элемент документа - социально-экономическая инициатива правительства «инфраструктурное меню», частью которого являются бюджетные кредиты и механизм льготного финансирования застройщиков через выпуск облигаций . Важно, что частью Стратегии является инициатива «Мой частный дом», ее реализация предусматривает качественное развитие частного домостроения. Наши исследования показывают, что сейчас у людей все больше запросов именно на строительство собственного дома. Эффективным инструментом увеличения ввода жилья и повышения его доступности остаются ипотечные госпрограммы, оператором которых является . В совокупности с другими мерами будет реализован комплексный подход к развитию стройотрасли», - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.