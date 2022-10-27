Неисправная печь стала причиной пожара в Гусь-Хрустальном районе, который 25 октября унес жизнь 85-летней женщины. Площадь пожара составила 80 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В

Неисправная печь стала причиной пожара в Гусь-Хрустальном районе, который 25 октября унес жизнь 85-летней женщины. Площадь пожара составила 80 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В спасательную службу в 22:16 поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района. На место выехали сотрудники МЧС, но из-за позднего вызова, к моменту приезда наблюдалось