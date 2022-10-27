Пострадавшая взыскала с неё через суд моральный вред и материальный ущерб.

В Гусь-Хрустальном две женщины что-то не поделили в раздевалке детского сада. В результате конфликта одна из мам получила удар в область ягодицы. После инцидента она обратилась в суд с иском о возмещении матеирального ущерба и морального вреда.Во время заседания пострадавшая пояснила, что все вышеописанное произошло на глазах у других родителей, сотрудников учреждения и её маленького ребёнка. Между тем, обидчица написала в чате группы, что всё сделала правильно. Более того, она неоднократно допускала в адрес истца нелицеприятные высказывания.На процессе ответчик заверяла, что истец сама спровоцировала конфликт, оскорбляя её и ребёнка, а также кричала и ругалась матом.Судья выслушал обе стороны конфликта и заключение прокурора. Решено взыскать в пользу пострадавшей 7000 рублей и судебные издержки. Требования принести публичные извинения оставлены без удовлетворения. Приговор пока не вступил в законную силу.