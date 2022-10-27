Мэр Москвы Сергей Собянин поручил властям города уделять особое внимание безопасности пешеходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил властям города уделять особое внимание безопасности пешеходов.Москва – крупный европейский мегаполис с развитой транспортной системой. Российская столица по уровню комфорта и технического оснащения обходит многие города западного мира. Власти миллионника прикладывают огромные усилия для модернизации дорог, строительства новых станций метро и остановочных пунктов, внедрения дополнительного общественного транспорта и, конечно же, для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.Москву, как патиной, окутывает огромная транспортная сеть, состоящая их узких улочек и широких автомагистралей. А через них проходят пешеходные переходы. В городе постоянно реставрируются и строятся новые надземные и подземные переходы. Наземные же "зебры" обеспечиваются дополнительными средствами безопасности.Так, в районе Строгино, на Таллинской улице установили новый тип подсветки пешеходного перехода. Специальную технологию хотят апробировать для анализа аварийности на данном участке дороги. В дальнейшем столичные власти примут решение об увеличении стоек с новой системой освещения.Об установке светодиодной подсветки на пешеходном переходе сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Как рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам транспорта Максима Ликсутова, мэр Москвы Сергей Собянин поручил властям города уделять особое внимание безопасности пешеходов. Чиновник подчеркнул, что новое освещение установлено на многолюдном участке дороги."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы особое внимание уделяем безопасности пешеходов. На ул. Таллинская мы установили в качестве эксперимента новый тип подсветки пешеходного перехода. Здесь находятся школы, сквер, жители идут от метро домой. В таком месте дополнительное освещение помогает водителям заранее видеть пешеходов в темное время суток", – отметил Максим Ликсутов.Кроме того, сообщается, что стойки с подсветкой установлены с двух сторон пешеходного перехода. Данная конструкция обеспечивает рассеивание света под углом таким образом, чтобы он равномерно освещал пешеходов. Подсветка включается и выключается автоматически вместе с уличным освещением.