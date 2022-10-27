Комфортные зоны отдыха появились возле отремонтированных поликлиник.

Комфортные зоны отдыха появились возле отремонтированных поликлиник.В столице продолжают модернизировать городские поликлиники по в рамках масштабной программы, в которую включено около половины поликлинического фонда – 201 здание. За два года завершена реконструкция 66 зданий – 30 взрослых, 30 детских поликлиник и три поликлиники смешанного типа. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Важно, что преображаются не только здания, но и территории возле них. Прилегающую местность разделили на зоны для транспорта и пешеходов, а также для решения хозяйственных задач. Провода, которые портили облик пространства, спрятали под землю. На проезжей части заменили покрытие, появились тротуары. Возле взрослых поликлиник создали зоны отдыха, а рядом с детскими – игровые площадки. Также появились парковки для велосипедов и (у некоторых поликлиник) навесы в виде пергол.