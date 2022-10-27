Об этом сообщает прокуратура Владимирской области. После проверки соблюдения МУП города Кольчугино...

Об этом сообщает прокуратура Владимирской области. После проверки соблюдения МУП города Кольчугино «Коммунальник» законодательства о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения, обозначились явные нарушения.Установлено, что питьевая вода в поселке Бавлены не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по органолептическим показателям (мутность) и содержанию железа.При этом организацией «Коммунальник» каких-либо мер, «направленных на предоставление потребителям коммунальных услуг надлежащего качества - не принимается».По результатам проверки межрайонным прокурором в адрес руководителя предприятия внесено представление. Устранение нарушений взято на контроль.Фото: Pxfuel.com