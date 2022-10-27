Трагедия произошла 25 октября. В 22:16 в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

Трагедия произошла 25 октября. В 22:16 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, песёлок Иванищи, улица Советская, дом 19.Вызов был поздним (несвоевременным). Специалисты не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 80 кв. м.К сожалению, женщину 1937 года рождения не удалось спасти.Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления.Как установили дознаватели, в доме было две квартиры. Соседка погибшей, тоже пожилая женщина, успела покинуть горящий дом.Фото: Pxfuel.com