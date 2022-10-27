Суточный объём потребляемых калорий превышал 2700. Пищевая ценность в день составляла 81 г белков 117 г жиров и 329 г углеводов.
Среднестатистический житель Владимирской области ежемесячно съедает почти 24 кг молочной продукции, 8,3 кг овощей, 7,7 кг хлеба и полтора кило рыбы. Данные за 2021-ый год опубликовал Владимирстат.
Суточный объём потребляемых калорий превышал 2700. Пищевая ценность в день составляла 81 г белков 117 г жиров и 329 г углеводов.
Интересно, что среднедушевые расходы на продукты у владимирцев превысили 6190 рублей в месяц, что на 3,6% больше, чем в 2021 году.
Виды продуктов
Городской житель
Сельский житель
В среднем по региону
Молоко и молочные продукты, кг/мес.
24,8
19,9
23,7
Овощи и бахчевые, кг/мес.
8,4
8,2
8,3
Хлеб и хлебные продукты, кг/мес.
7,4
8,6
7,7
Фрукты и ягоды, кг/мес.
6
5,5
5,9
Картофель, кг/мес.
4,3
5,5
4,6
Сахар и кондитерские изделия, кг/мес.
2,6
3,0
2,7
Мясо и мясные продукты, кг/мес.
8,3
8,0
8,2
Рыба и рыбные продукты, кг/мес.
1,6
1,4
1,6
Яйца, шт./мес.
21,8
19,2
21,2