Суточный объём потребляемых калорий превышал 2700. Пищевая ценность в день составляла 81 г белков 117 г жиров и 329 г углеводов.

Среднестатистический житель Владимирской области ежемесячно съедает почти 24 кг молочной продукции, 8,3 кг овощей, 7,7 кг хлеба и полтора кило рыбы. Данные за 2021-ый год опубликовал Владимирстат.Суточный объём потребляемых калорий превышал 2700. Пищевая ценность в день составляла 81 г белков 117 г жиров и 329 г углеводов.Интересно, что среднедушевые расходы на продукты у владимирцев превысили 6190 рублей в месяц, что на 3,6% больше, чем в 2021 году.Виды продуктовГородской жительСельский жительВ среднем по регионуМолоко и молочные продукты, кг/мес.24,819,923,7Овощи и бахчевые, кг/мес.8,48,28,3Хлеб и хлебные продукты, кг/мес.7,48,67,7Фрукты и ягоды, кг/мес.5,55,9Картофель, кг/мес.4,35,54,6Сахар и кондитерские изделия, кг/мес.2,63,02,7Мясо и мясные продукты, кг/мес.8,38,08,2Рыба и рыбные продукты, кг/мес.1,61,41,6Яйца, шт./мес.21,819,221,2