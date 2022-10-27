Природоохранная прокуратура провела проверку и обнаружила свалку твердых веществ площадью более 500 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По предварительной

Природоохранная прокуратура провела проверку и обнаружила свалку твердых веществ площадью более 500 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По предварительной информации, на территории Судогодского района в деревне Гридино на месте свалке располагаются – деревянные обрезки, доски, битый кирпич, пенопласт, шины и мебель. Этот участок предназначен для сельского хозяйства и находится в собственности администрации.