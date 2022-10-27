Как сообщает пресс-центр МЧС России по Владимирской области, 27 октября в 00:48 ночи поступило...

Как сообщает пресс-центр МЧС России по Владимирской области, 27 октября в 00:48 ночи поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Вязниковский район, деревня Воронино, улица Совхозная, дом 30.На место незамедлительно выехали спасательные подразделения.К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно.На момент прибытия специалистов наблюдалось открытое горение дома.Площадь пожара составила 60 кв.м. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.Фото: пресс-центр МЧС России по Владимирской области