Дикие животные на свободе. В Юрьев-Польском районе несколько охотхозяйств занимаются разведением...

Дикие животные на свободе. В Юрьев-Польском районе несколько охотхозяйств занимаются разведением пятнистых и белохвостых оленей в естественных для них условиях. Подробности - у Марии Городской.Они с любопытством смотрят на людей, но едва слышат их голоса- пускаются наутёк. Поймать их в кадр- практически невыполнимая задача.А всё потому, что на нескольких сотнях гектаров у диких оленей полувольный образ жизни - заборы вроде бы есть, но устраивать забеги на длинные дистанции никто не запрещает.В охотхозяйстве недалеко от деревни Бильдино Юрьев-Польского района разведением пятнистых и белохвостых оленей, а вместе с ними и их диких соседей - ланей, муфлонов и шумной американской индейки,занимаются два года.Четыре вольера на ста шестнадцати гектарах. Пока животные- не предмет охоты. Они гуляют по территории, точно знают, где их кормовые базы с аппетитными солонцами, автоматические поилки, подкормочные поля.Александр Гуров, генеральный директор охотхозяйства:- Следим за территорией, у нас есть егеря. Здесь три с половиной тысячи гектаров. Помимо вольерного комплекса есть охотхозяйство. Осенне-зимняя охота на пушного зверя, на водоплавающую птицу. Как во всех охотхозяйствах - жизнь идёт.Недалеко от первого охотхозяйства в таком же вольере, но уже на четыреста гектаров, скоростные рекорды ставят и молодняк, и взрослые особи. Сейчас у пятнистых оленей- "гон" - брачный период, и они немного агрессивны. Осенью и весной животных осматривают ветеринары. Специальное оборудование, пусть и громко но мягко "фиксирует" оленей. Стресс им ни к чему.Михаил Дубов, генеральный директор охотхозяйства:- Сразу в станок вмонтированы весы, чтобы мы определили вес животного,и при необходимости сделали расчёт по медикаментам.А ещё для статистики - у каждого животного своя бирка, которая меняется при осмотре. Каждый пятнистый - на учёте.Этот вид больше всего любят разводить в хозяйствах Владимирской области, рассказывает начальник Госохотинспекции. Ещё в любимчиках - европейские олени, их подвид - марал, но их не так много. Лани, кабаны и косули.Валерий Куфтин, начальник Госохотинспекции Владимирской области:- Законодательство по вольерам вышло относительно недавно. В нашей области в настоящее время выдано 32 разрешения на вольерные комплексы. Некоторые ещё не действуют, только строятся. Это перспективное направление развития животноводства, скажем, такого охотничьего.Помимо этого направления в таких вольерах могут сделать "туристические тропы" по следам оленей. Такая идея есть. Жители и гости области смогут увидеть диких животных в естественной среде обитания.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".