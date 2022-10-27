Он заявил, что следует быть осторожнее с публичной информацией.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев призвал сообщать властям о фэйках по теме мобилизации. Об этом он рассказал на заседании облпарламента.«В соцсетях прошла информация, что якобы на нашем полигоне, где находятся военнослужащие, не проводится никаких занятий по боевой подготовке. Я лично ездил, смотрел. Ведётся интенсивная работа с личным составом», - подчеркнул спикер ЗС.Он заявил, что следует быть осторожнее с публичной информацией. Депутат попросил сообщать руководству региона о каждом скандальном случае, а оно, в свою очередь, будет принимать необходимые меры.