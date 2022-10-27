Задача - поддержать близких всех защитников Отечества. Во Владимирской области волонтёры Молодой...

Задача - поддержать близких всех защитников Отечества. Во Владимирской области волонтёры "Молодой" гвардии вместе с общественной приёмной "Единой России" продолжают оказывать адресную помощь семьям мобилизованных. Слово - Марии Платанюк.Галине Ильиничне-82. Медики прописали покой. Пожилая женщина подвернула и серьёзно повредила ногу. Ходит пока не может. Помощь волонтёров необходима. Сын Галины Ильиничны- главный помощник по хозяйству- мобилизован. Активисты "Единой России" и молодогвардейцы решили поддержать мать бойца.- Я тогда пойду с правого угла.Пока девушки "генералят" в доме, молодые люди идут за дровами. В квартире Галины Ильиничны- печное отопление. Самостоятельно несколько раз топить печь - не по силам. Помощь близким военнослужащих оказывают по всей области. В Вязниковском районе таких заявок не так много, но "доходят" до каждого. Галине Ильиничне, к примеру, после травмы помогли добраться до больницы.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- С медиками связались. Отработали достаточно оперативно. Спасибо медикам за то, что своевременно оказали помощь.А это уже Владимир. "Добрый десант"- вновь у молодой мамы Екатерины. Её мужа мобилизовали 24 сентября. Для дочки привезли подгузники, детское питание, овощные смеси. При необходимости волонтёры готовы погулять с малышкой.- И они мне помогают, и "Молодая гвардия". Помогают сидеть с ребёнком. Вот 2 раза волонтёры "МыВместе" приезжают сидеть с ребёнком. Я попросила. Очень здорово, что такое есть, что есть помощь.Екатерина Рудковская, руководитель отделения "Молодой гвардии Единой России":- Это один из примеров, когда мы оказываем адресную помощь семье мобилизованного. Мы будем продолжать работать в этом векторе и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.Телефон горячей линии для семей мобилизованных работает и на площадке региональной общественной приёмной "Единой России". Сюда "стекаются" сигналы со всего региона.Мария Никитина, заместитель руководителя региональной общественной приёмной партии "Единая Россия":- К нам поступило уже больше ста обращений от членов семей мобилизованных граждан. Были разные вопросы: и адресная помощь, и психологическая, и юридическая и так далее.Бойцам на передовой важно знать, что с их родными всё в порядке.Мария Платанюк "Вести-Владимир".