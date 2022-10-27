Владимирская молодежная хоккейная команда «Русичи» 26 октября играла в Калуге с местной командой в...

Владимирская молодежная хоккейная команда «Русичи» 26 октября играла в Калуге с местной командой в рамках чемпионата ЮХЛ России.Наши спортсмены выиграли со счетом 1:5.Напомним, что до матча в Калуге ребята занимали вторую строчку в турнирной таблице.Хоккеисты выиграли пять матчей, но уступали команде «Созвездие» (Воронеж).Губернатор Владимирского региона — Александр Авдеев в своём официальном telegram-канале поздравил ребят с очередной победой:«Впереди – новый вызов. 2 ноября «Русичи» встретятся со своими основными соперниками – воронежской командой «Созвездие». С нетерпением жду этого дня и всем сердцем болею за наших ребят. Они – гордость и надежда области».Фото: стоп-кадр видео, telegram-канал «Авдеев. О важном»