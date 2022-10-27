Для детей с особенностями здоровья во Владимирской области организованы специализированные площадки в рамках реализации федерального проекта ранней профориентации школьников «Билет в ..

Для детей с особенностями здоровья во Владимирской области организованы специализированные площадки в рамках реализации федерального проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Это стало возможным благодаря созданию специальных условий для профессиональных проб. В этом году таких площадок 11. Они расположены на базе колледжей во Владимире, Вязниках, Александрове, Муроме и Суздале.Школьники уже прошли диагностику и приступили к самому интересному – к профессиональным пробам. Более 100 ребят с особенностями здоровья смогут попробовать себя в роли бухгалтера, повара, кондитера, парикмахера, программиста, портного, педагога, слесаря и др.– Профессиональная ориентация для школьников с особенностями здоровья очень важна и в этом активно участвуют профессиональные образовательные организации Владимирской области, – говорит региональный оператор проекта Ксения Зоткина. – Педагоги-навигаторы помогают ребятам определить подходящие профессии, которые они могли бы освоить. Участники проекта «Билет в будущее» смогут пройти профориентационную диагностику, попробовать себя в разных направлениях на практике, узнать много новой информации о профессиях и определить свою профессиональную траекторию.«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации для школьников 6–11-х классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».Его федеральным оператором выступает Фонд гуманитарных проектов. Оператор проекта во Владимирской области – Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой.