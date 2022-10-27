Вызов, который готовы принять немногие. Сегодня во Владимире проходят соревнования среди пожарных...
Вызов, который готовы принять немногие. Сегодня во Владимире проходят соревнования среди пожарных по скоростному подъему на высотное здание.
В полной экипировке спасатели должны подняться на двадцать первый этаж. И сделать это нужно как можно быстрее. По словам организаторов и участников, соревнования не только помогают совершенствовать профессиональную и физическую подготовку. Отработка норматива укрепляет дух и подготавливает к реальным ситуациям, которые в разы сложнее.
Андрей Русаков, начальник караула 15-й пожарно-спасательной части, 6-го пожарно-спасательного отряда, г.Муром:
- Основное отличие от настоящего пожара - поднявшись, тебе нужно еще только начинать работать, на настоящем пожаре. А здесь ты поднялся и всё, ты закончил свою дистанцию. А психологически - пожарные люди устойчивые морально.
Сегодня вместе со спасателями на дистанцию вышли и владимирские журналисты. С экзаменом на высоте успешно справилась и съёмочная группа "Вестей". Оператор Алекандр Чунаев завоевал серебро, у журналиста Максима Калашникова - бронза.
Все подробности - в нашем итоговом выпуске. Не пропустите.