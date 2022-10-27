Вызов, который готовы принять немногие. Сегодня во Владимире проходят соревнования среди пожарных...

Вызов, который готовы принять немногие. Сегодня во Владимире проходят соревнования среди пожарных по скоростному подъему на высотное здание.В полной экипировке спасатели должны подняться на двадцать первый этаж. И сделать это нужно как можно быстрее. По словам организаторов и участников, соревнования не только помогают совершенствовать профессиональную и физическую подготовку. Отработка норматива укрепляет дух и подготавливает к реальным ситуациям, которые в разы сложнее.Андрей Русаков, начальник караула 15-й пожарно-спасательной части, 6-го пожарно-спасательного отряда, г.Муром:- Основное отличие от настоящего пожара - поднявшись, тебе нужно еще только начинать работать, на настоящем пожаре. А здесь ты поднялся и всё, ты закончил свою дистанцию. А психологически - пожарные люди устойчивые морально.Сегодня вместе со спасателями на дистанцию вышли и владимирские журналисты. С экзаменом на высоте успешно справилась и съёмочная группа "Вестей". Оператор Алекандр Чунаев завоевал серебро, у журналиста Максима Калашникова - бронза.Все подробности - в нашем итоговом выпуске. Не пропустите.