Владимирские полицейские задержали 44-летнюю женщину, укравшую сумку с документами, картами и телефоном, у другой посетительницы кафе. Об этом рассказали в УМВД России по Владимирской

Владимирские полицейские задержали 44-летнюю женщину, укравшую сумку с документами, картами и телефоном, у другой посетительницы кафе. Об этом рассказали в УМВД России по Владимирской области. В середине октября в полицию обратилась 36-летняя женщина, заявившая о краже сумки в развлекательном заведении города. Полиция установила личность подозреваемой и задержала ее. 44-летняя жительница Владимира призналась, что похитила сумку,