Его называли добрым волшебником, распахнувшим двери в сказку для нескольких поколений...

Его называли добрым волшебником, распахнувшим двери в сказку для нескольких поколений владимирцев.Сегодня во Владимирском областном доме работников искусств состоится вечер памяти драматурга, поэта и художника Владимира Миодушевского. Заслуженного артиста России, посвятившего двадцать лет сцене Владимирского театра кукол, не стало в сентябре этого года. Вход на вечер памяти мастера свободный, начало в 16 часов.А сейчас предлагаем вам посмотреть фрагмент фильма, который откроет встречу. О мастере - его друзья и коллеги. Их воспоминания собрала дочь Владимира Миодушевского, Тамара.