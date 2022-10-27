Вечер памяти режиссера-кукольника, художника и поэта Владимира Миодушевского состоялся сегодня в...

Вечер памяти режиссера-кукольника, художника и поэта Владимира Миодушевского состоялся сегодня в "Областном доме работников искусств".Сегодня 40 дней как его не стало.Коллеги и друзья вспоминали, как добрый сказочник умел всего себя отдавать творчеству. И своим главным зрителям - детям.Сцены из спектаклей "Конек- Горбунок", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Братец Лис против братца Кролика", поставленных Миодушевским, показали артисты областного Театра кукол.На вечере работала наша съемочная группа, смотрите репортаж в одном из будущих выпусков "Вестей".Фото Вера Куликова