Вечер памяти режиссера-кукольника, художника и поэта Владимира Миодушевского состоялся сегодня в...
Вечер памяти режиссера-кукольника, художника и поэта Владимира Миодушевского состоялся сегодня в "Областном доме работников искусств".
Сегодня 40 дней как его не стало.
Коллеги и друзья вспоминали, как добрый сказочник умел всего себя отдавать творчеству. И своим главным зрителям - детям.
Сцены из спектаклей "Конек- Горбунок", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Братец Лис против братца Кролика", поставленных Миодушевским, показали артисты областного Театра кукол.
На вечере работала наша съемочная группа, смотрите репортаж в одном из будущих выпусков "Вестей".
Фото Вера Куликова