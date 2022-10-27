Во Владимирской области активисты «Единой России» совместно с молодогвардейцами провели мониторинг...

Во Владимирской области активисты «Единой России» совместно с молодогвардейцами провели мониторинг магазинов с товарами для военных.Продавцы военторгов рассказывают, цены в магазинах стараются не поднимать, но из-за ажиотажа, многие позиции просто раскупили- не оказалось спальных мешков, военной обуви и тактических перчаток. Полностью исчезли с прилавков военные аптечки.- У нас оптом все забирают. Спальники вчера были, но все раскупили. Понимаете, мы не знаем сколько и чего придет. Самое интересное, что за обувь деньги проплачены, но ее нам не доставляют.Закупать необходимые товары по старым стоимости не получается, так как подняли цену и поставщики. Многие пытаются продать втридорога некачественный "Китай".- Вот взяли костюм «Горки» на 500 тысяч, а там качество никакое. Наши клиенты, кто занимаются китайской продукцией, рассказывают, что на "Садоводе" даже носки стоили 10 рублей, а сейчас 200 рублей.Сейчас во Владимирской области несколько десятков специализированных магазинов с военной амуницией. С начала мобилизации их выручка выросла в несколько раз. Сигнал о завышении цен поступил в региональную общественную приемную Единой России.Владислав Курлов, исполнительный секретарь партии «Единая Россия» во Владимире:- Мы решили не оставаться в стороне. Совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» посетили специализированные магазины, которые торгуют армейской амуницией, выписывали цены, узнавали наличие. Например, в областной столице продавцы утверждали, что роста цен нет, но и многие позиции исчезли с прилавков. Такой мониторинг мы провели по всей области.И хотя спрос в последние дни пошел на спад, активисты намерены и далее следить за ценами и наличием товара . Вопрос взят на контроль и в Совете Федерации.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации :- Мы все вместе должны сделать все, чтобы мобилизованные ребята, которые приходят на границы, на территории субъектов Российской Федерации, чтобы им было уютно и комфортно, чтобы они об этом не думали, а думали о том, как нас с вами защитить.Результаты проверки активисты направят своему федеральному руководству для централизованного решения вопроса.Вести Владимир.