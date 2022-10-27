Вызов, который готовы принять не многие. Сегодня во Владимире прошли соревнования среди огнеборцев...

Вызов, который готовы принять не многие. Сегодня во Владимире прошли соревнования среди огнеборцев по скоростному подъему на высотное здание. Экзамен "на вертикали" держали и журналисты. Репортаж Максима Калашникова.На старте- 42 сотрудника МЧС. Каждому спасателю не раз приходилось тушить пожары в высотных зданиях. Лифт в таких случаях использовать запрещено. Приходится пешком подниматься по лестницам.Андрей Русаков, начальник караула 15-й пожарно-спасательной части, 6-го пожарно-спасательного отряда, г. Муром:- Основное отличие от настоящего пожара - поднявшись, тебе нужно еще только начинать работать, на настоящем пожаре. А здесь ты поднялся и всё, ты закончил свою дистанцию. А психологически - пожарные люди устойчивые морально."Вертикальный вызов" - забег на высотное здание- новый формат состязаний. Задание лишь отдаленно демонстрирует те условия, с которыми пожарные ежедневно сталкиваются на боевом посту.Юрий Мельников, начальник УОПТ и ПАСР главного управления МЧС России по Владимирской области:- Данные соревнования проводятся для укрепления боевого духа, для отработки физических нормативов и совершенствования профессиональной подготовки личного состава.Выйти на дистанцию предложили и владимирским журналистам.- Всё-таки не просто быть спасателем.Съемочная группа "Вестей"- в полной экипировке пожарных. Поднимались, правда, без дыхательных аппаратов. Но экзамен сдали.Максим Калашников:- Меньше чем за 3 минуты спасателям нужно подняться на 21 этаж. В полной экипировке сделать это очень не просто. При этом нужно помнить, что дорога каждая минута. От этого может зависеть чья-то жизнь.Вес боёвки, так спасатели называют свою одежду, баллон с воздухом, пожарные рукава, оборудование, которое может потребоваться для спасения людей... Общий вес- больше 20 килограммов. "Вертикальный вызов" огнеборец Александр Чернов бросил себе впервые. Задачу - двигаться без остановки - успешно выполнил.Александр Чернов, пожарный 4-й пожарно-спасательной части, г. Ковров:- Сотрудник МЧС должен быть универсальным. Если тяжело - нужно достичь своей цели и дойти любой ценой. Даже если тяжело. У нас бывают разные направления, разные сообщения, разные выезды, где мы должны показать себя действительно в особом статусе. Мы должны быть примером, самое главное, для граждан, которым мы оказываем помощь.Дистанцию Александр преодолел за 3 минуты и 25 секунд. Результат достойный. Спасатели говорят, чтобы быть в форме - нужно постоянно тренироваться. В помощь- велоспорт, бег по пересеченной местности, плавание. Среди пожарных с результатом 2 минуты 41 секунда победу одержал Андрей Русаков, начальник караула пожарно-спасательной части №15 Мурома.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.И поздравляем с отличным результатом наших коллег. У оператора Александра Чунаева - с результатом 3 минуты 11 секунд- серебро, у журналиста Максима Калашникова- бронза "Вертикального вызова". Его результат- 3 минуты 49 секунд.Так что оперативность "Вести" доказали и здесь.