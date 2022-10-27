Во Владимире столкнулись автобус с троллейбусом. Пострадали несколько человек, среди них ребенок. ДТП произошло 27 октября на Садовой площади рядом с пешеходным переходом. Участниками

Во Владимире столкнулись автобус с троллейбусом. Пострадали несколько человек, среди них ребенок. ДТП произошло 27 октября на Садовой площади рядом с пешеходным переходом. Участниками аварии стали автобус 17-го маршрута и первый троллейбус. Транспорт получил незначительные повреждения. У автобуса несколько сколов на переднем бампере, на троллейбусе повреждения вообще едва заметны. Впрочем, для пассажиров общественного транспорта удар