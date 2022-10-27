Инвалиды 3 группы, труженики тыла, ветераны боевых действий. Всего 17 категорий граждан теперь...

Инвалиды 3 группы, труженики тыла, ветераны боевых действий. Всего 17 категорий граждан теперь будут получать юридическую помощь бесплатно.Сегодня закон принят ЗакСобранием. Инициатива фракции "Единой России"- включить в этот список мобилизованных и их семьи. Утверждён план приватизации госимущества области. Став акционерными обществами, ГУПы фактически, останутся госпредприятиями- 100 процентов акций будут принадлежать региону.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области- Идет речь об их акционировании. К сожалению ГУП более неповоротливая структура, чем предположим акционерное общество открытого типа или закрытого типа.