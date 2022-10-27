Все подделки переданы в МВД.

Во Владимирской области за III квартал текущего года изъято свыше 170 тысяч фальшивых рублей. Об этом рассказали эксперты Отделения Владимир Банка России.Из оборота выведено 25 пятитысячных, 19 - 2000-х и 11 - 1000-х банкнот, а также одна 10-рублёвая монета. Кроме того, обнаружены две поддельных 100-долларовых купюры. Всего за третий квартал проведено 1315 экспертиз предполагаемых билетов банка России.Специалист Банка Наталья Верба отмечает, что среди подозрительных дензнаков далеко не всегда попадаются фальшивки. Иногда банкнота оказывается попросту повреждена. В последнем случае, после экспертизы, её можно обменять на подлинную. Подделки же передаются в МВД.