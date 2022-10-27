Представители поискового отряда «Амулет», молодежного клуба «Поиск-33» и сотрудники СледКома РФ по Владимирской области нашли недалеко от деревни Кузьмино Собинского района место

Представители поискового отряда «Амулет», молодежного клуба «Поиск-33» и сотрудники СледКома РФ по Владимирской области нашли недалеко от деревни Кузьмино Собинского района место залегания обломков самолета-истребителя ЛА-5, разбившегося в 1944 году. Участники поиска использовали глубинные металлодетекторы и металлоискатели, благодаря чему смогли определить место залегания обломков, что не так-то просто спустя 78 лет, подчеркнули в пресс-службе СК.