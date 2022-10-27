В июле сентябре 2022 года в банковской системе Владимирской области выявили 56 российских и две иностранные поддельные купюры. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения Владимир Банка

В июле сентябре 2022 года в банковской системе Владимирской области выявили 56 российских и две иностранные поддельные купюры. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения Владимир Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поддельных купюр сократилось вдвое. Так из обращения изъято 25 пятитысячных, 19 двухтысячных и 11 купюр по тысяче рублей. Кроме того,