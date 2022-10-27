Новоиспеченный глава УМВД России по Владимирской области Валерий Медведев, представленный депутатам ЗС 27 октября, заявил о том, что в регионе значительно растет неукомплектованность

Новоиспеченный глава УМВД России по Владимирской области Валерий Медведев, представленный депутатам ЗС 27 октября, заявил о том, что в регионе значительно растет неукомплектованность полиции. «Некомплект в полиции растёт и растёт очень значительно, особенно в патрульно-постовой службе, службе участковых уполномоченных полиции. Причины – это, конечно, несоразмерность нагрузки и уровня заработной платы. Ряд регионов очень активно использует