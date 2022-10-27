Особи содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным.

Во Владимирской области активно развивают вольерные комплексы для разведения диких животных. СМИ показали одно из охотхозяйств Юрьев-Польского района.«Это перспективная отрасль животноводства. В регионе выдано 32 разрешения на организацию вольерных комплексов, где могут содержаться около 30 тысяч особей. Создаются новые рабочие места, в содержание лесных угодий вкладываются деньги. В Юрьев-Польском районе на месте свалки организовано поле с искусственным пастбищем, где сейчас вольно пасутся дикие звери», – рассказал начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин.В Охотхозяйстве «Бильдино» обитает более 200 пятнистых и белохвостых оленей, европейские лани, муфлоны и даже американские дикие индейки. В «Симском» на 400 га территории проживает порядка 100 пятнистых оленей. В 2023 году поголовье планируется утроить.Животные содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным. Егеря ухаживают за ними, вакцинируют, подкармливают, организуют водопои, окашивают поля и засеивают пастбища. Животных не только выпускают в леса, но и продают в другие хозяйства, в экопарки, зоопарки и даже физическим лицам.