На территории региона в вольерах занимаются разведением диких животных: оленей, ланей, муфлонов и американской индейки. В области выдано 32 разрешения на организацию вольерных комплексов, в

На территории региона в вольерах занимаются разведением диких животных: оленей, ланей, муфлонов и американской индейки. В области выдано 32 разрешения на организацию вольерных комплексов, в которых может содержаться до 30 тысяч животных, рассказали в пресс-службе Белого дома. На территории Юрьев-Польского, например, на месте свалки организовали поле с искусственным пастбищем. Он сделан так, что условия содержания